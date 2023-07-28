Премьер Италии сообщила, что намерена посетить в Китай в ближайшее время

Джорджа Мелони уточнила, что конкретных дат поездки пока нет

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что совершит поездку в Китай, хотя сроки пока не определены.

"Я не раз получала приглашение. Поеду [в Китай], собираюсь поехать, но пока нет даты, есть внутренние дела. Но думаю, что это одна из будущих миссий, которые будут организованы", - сказала Мелони на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом. Она уточнила, что разделяет с американским лидером общие подходы по Китаю, которые заключаются в необходимости "гарантировать собственную экономическую безопасность и одновременно поддерживать диалог с Китаем".

В отношении прекращения действия подписанного Римом в 2019 году меморандума о намерениях с Пекином Мелони не дала прямого ответа, указав, что есть время для решения до декабря. Она также заверила, что Вашингтон не оказывает никакого давления по этому вопросу.