Нетаньяху надеется, что Верховный суд не отменит его судебную реформу

Однако премьер-министр Израиля не стал отвечать, согласится ли он с решением суда, если это все-таки случится

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что конфликт вокруг судебной реформы не дойдет до ее отмены Верховным судом, однако не стал отвечать, согласится ли он с решением суда, если это все-таки случится.

"Вы говорите о такой возможной ситуации, которую в американских реалиях можно описать так: Верховный суд США объявляет поправку к конституции неконституционной. Речь идет об этом, и я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу CNN в ответ на вопрос о том, согласится ли он с отменой конституционной реформы Верховным судом.

"Мы не хотим подчинить суд, мы хотим, чтобы он был независимым, но не всесильным. Именно эти поправки мы вносим", - добавил Нетаньяху.

Кнессет (парламент Израиля) одобрил в понедельник в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. В соответствии с этим законом будут ограничены полномочия Верховного суда Израиля. До сих пор высшая судебная инстанция имела право блокировать любое решение правительства, которое было бы сочтено юридически необоснованным. Реформа ограничит эти полномочия судебной власти.

Верховный суд Израиля в свою очередь заявил, что рассмотрит в сентябре апелляции относительно соответствия новых норм законодательству страны.

Споры вокруг судебной реформы уже несколько раз с начала года приводили к массовым протестам в Израиле.