В МИД Ирана осудили террористическую вылазку в пригороде Дамаска

Теракт усугубляет страдания сирийских граждан, которые подвергаются жестоким санкциям со стороны США и Запада, сказано в распространенном агентством IRNA заявлении

БЕЙРУТ, 28 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи осудил террористическую вылазку в пригороде Дамаска, совершенную в дни траура мусульман-шиитов в память о трагической гибели в 680 году имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда.

"Исламская республика самым решительным образом осуждает эту преступную акцию, приведшую к гибели и ранению невинных граждан, в том числе женщин и детей, - говорится в распространенном агентством IRNA заявлении. - Мы выражаем глубокие соболезнования правительству и народу Сирии, а также семьям погибших".

В документе подчеркивается, что теракт усугубляет страдания сирийских граждан, которые подвергаются жестоким санкциям со стороны США и Запада. "Международному сообществу не следует замалчивать преступления террористов, поддерживаемых Израилем и США, - указывается в тексте. - Помимо осуждения взрывов в районе мечети Сейида-Зейнаб и агрессивных израильских нападений на Сирию, необходимо добиваться немедленного снятия односторонних и жестоких санкций".

По мнению Канани Чафи, страны Евросоюза должны отказаться от своей ошибочной политики и принять эффективные шаги в поддержку Сирии, направив туда гуманитарную помощь.

Согласно данным МВД арабской республики, взрыв на южной окраине Дамаска привел к гибели шестерых мирных граждан, еще 26 получили ранения и доставлены в госпиталь. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети. 25 июля возле мечети был подорван мотоцикл, что привело к ранению двух человек.

Мечеть Сейида-Зейнаб считается одной из наиболее почитаемых исламских святынь Сирии, там находится гробница Зейнаб - внучки пророка Мухаммеда и дочери имама Али. Сотни тысяч паломников из Ирака, Ирана и Ливана ежегодно посещают эту мечеть.