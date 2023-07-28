AFP: армия ДР Конго отразила вторжение войск Руанды

В ходе столкновений погиб один руандийский военнослужащий

ТАСС, 28 июля. Армия Демократической Республики Конго (ДРК) отразила атаку войск Руанды. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил ДРК.

Утверждается, что армия ДРК дала отпор руандийским подразделениям, которые пересекли границу к северу от Гомы, столицы провинции Северное Киву. Войска Руанды "вернулись в свою страну", теперь конголезские военные намерены "воспользоваться правом преследования", говорится в заявлении.

По данным источников агентства, в ходе столкновений погиб один военнослужащий Руанды.

Отношения между двумя соседними странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка "Движение 23 марта" начала активные боевые действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке этих повстанцев.