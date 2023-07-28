Нетаньяху считает, что союз США и Израиля не пострадает из-за судебной реформы

Израильский премьер заявил, что страны заинтересованы "в сдерживании Ирана, в продвижении мира"

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Отношения Израиля с Соединенными Штатами не изменятся из-за проводимой израильским правительством судебной реформы. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью телекомпании CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ране в четверг израильский премьер подтвердил, что получил предложение президента США Джо Байдена посетить Вашингтон, встреча лидеров двух стран может состояться осенью. "Мы вдвоем (США и Израиль - прим. ТАСС) заинтересованы в сдерживании Ирана, в продвижении мира. Именно поэтому я в шестой раз вернулся на пост премьер-министра Израиля. Я полагаю, что эти цели достижимы и что Израиль и Соединенные Штаты могут достичь их совместно. Думаю, что это [судебная реформа] лишь усилит наш альянс, а не ослабит", - сказал он.

В среду первый закон продвигаемой правительством Израиля во главе с Нетаньяху судебной реформы был опубликован в вестнике профильной парламентской комиссии и тем самым вступил в силу. Документ был утвержден в понедельник Кнессетом (парламентом) в окончательном чтении. Ранее американская администрация выразила сожаление, что первый этап судебной реформы в Израиле был одобрен лишь незначительным большинством голосов.

Закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы, подразумевает ограничение полномочий Верховного суда Израиля в части пересмотра решений правительства. В поддержку документа 24 июля высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию. 56 оппозиционных парламентариев бойкотировали голосование, а по его итогам оппозиция заявила о намерении обжаловать документ в Высшем суде справедливости.

Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной.