Трампу предъявили дополнительное обвинение по делу о секретных документах

Кроме того, в деле появился новый обвиняемый - Карлос Де Оливейра

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами. Об этом говорится в документе, поступившем в четверг в электронную базу суда Южного округа штата Флорида.

"Добавлен 32-й пункт, согласно которому Дональд Трамп обвиняется еще по одному пункту - в незаконном хранении оборонной информации", - указывается в тексте.

Помимо этого, в деле появился новый обвиняемый - Карлос Де Оливейра. Ему вменяется преступный сговор с целью препятствования осуществлению правосудия: согласно материалам суда, он вместе с другим фигурантом дела - Уолтером Наутой - пытался уничтожить запись с камеры видеонаблюдения летом 2022 года.