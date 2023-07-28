МО Британии по ошибке отправило в Мали доклад о разработке гиперзвукового оружия

Это произошло из-за опечатки в написании идентификатора страны-получателя. По данным газеты The Times, сообщения должны были поступать Пентагону

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Минобороны Великобритании по ошибке отправляло электронные письма, содержащие секретную информацию, на малийские домены на фоне укрепления отношений Бамако с Москвой. Как сообщила газета The Times, военное ведомство Соединенного Королевства инициировало внутреннюю проверку из-за вскрывшейся информации.

По сведениям издания, Минобороны Великобритании, поддерживая контакты с коллегами из Пентагона, случайно направляло письма с указанием домена .ml, странового идентификатора Мали, вместо домена .mil, который используется в переписке оборонных структур США. Газета уточнила, что большая часть этих писем не содержала представляющую угрозу безопасности Великобритании информацию, а состояла из сведений об отпусках сотрудников Минобороны или МИД королевства. Тем не менее среди отправленных по ошибке писем были и те, что содержали детальные описания британских исследований о гиперзвуковом оружии, добавила The Times.

17 июля газета Financial Times проинформировала, что сотни тысяч электронных писем американских военных были ошибочно отправлены в Мали из-за опечатки в домене, некоторые из них содержали конфиденциальную информацию о служащих. В Пентагоне заявили, что осведомлены о ситуации и "серьезно относятся к несанкционированным утечкам как контролируемых сведений о национальной безопасности, так и контролируемой несекретной информации". Как отметил представитель оборонного ведомства США лейтенант-коммандер Тим Горман, сообщения, направленные с домена .mil в Мали по ошибке, блокируются, а отправитель получает уведомление о необходимости подтвердить адреса электронной почты предполагаемых получателей.