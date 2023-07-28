Саудовский МИД вызвал временного поверенного в делах Дании из-за акций сожжения Корана

Эр-Рияд призвал власти Дании "прекратить любые действия, которые оскорбляют религиозные чувства и нарушают нормы международного права"

ДУБАЙ, 28 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало временного поверенного в делах Дании, чтобы вручить ноту протеста в связи с неоднократными акциями сожжения Корана в Копенгагене.

Как отмечается в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства, Эр-Рияд призвал власти Дании "прекратить любые действия, которые оскорбляют религиозные чувства и нарушают нормы международного права".

Во вторник представители праворадикальной группы "Датские патриоты" в Копенгагене сожгли Коран перед зданиями посольств Египта и Турции, а днем ранее - у посольства Ирака. Еще одну подобную акцию провели 21 июля.

Министерство иностранных дел Дании в связи с этим заявило, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения. Ведомство напомнило, что королевство придерживается принципов свободы вероисповедания, а многие подданные исповедуют ислам. При этом МИД указал на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний".