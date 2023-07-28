США и Италия высказались за помощь Тунису

Вашингтон и Рим отметили важное значение совместных усилий "по обеспечению стабильности и процветания в Средиземноморском регионе"

РИМ, 28 июля. /ТАСС/. США разделяют усилия Италии по обеспечению безопасности в Средиземноморье, в том числе за счет устранения коренных причин нестабильности, терроризма и незаконных миграционных потоков. В связи с этим обе страны "подтверждают свою поддержку тунисскому народу, поскольку Тунис сталкивается с продолжающимися экономическими и политическими проблемами", говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтоне.

"США и Италия отмечают важное значение совместных усилий по обеспечению стабильности и процветания в Средиземноморском регионе. США и Италия подтверждают свое общее стремление к процветающему, безопасному и демократическому Тунису", - говорится в тесте.

Кроме того, Вашингтон приветствует усилия Рима для развития партнерских отношений со странами происхождения, транзита мигрантов, как в Средиземноморском регионе, так и на Ближнем Востоке и в Африке. "В этой связи США положительно оценивают "план Маттеи" (по имени бывшего главы энергетической компании Eni Энрико Маттеи, который проводил политику расширения энергетического сотрудничества, в том числе со странами Африки за счет стимулирования их развития - прим. ТАСС) итальянского правительства для Африки", - указано в документе.

На прошлой неделе в итальянской столице прошла конференция по вопросу миграции, на которой был запущен "Римский процесс", механизм, который предполагает создание фонда для поддержки развития африканских стран с целью создания там более привлекательных условий жизни и пресечения миграции.

Италия стала основным посредником и промоутером соглашения ЕС и Туниса, которое в том числе предусматривает помощь в борьбе с незаконной миграцией, в частности финансовую. Рим выступает посредником для разблокирования кредита МВФ Тунису, который должен быть предоставлен в обмен на реформы. Италия оказалась одной из заинтересованных сторон в связи со значительным увеличением прибывающих по морю мигрантов. Большинство из них - выходцы из африканских стран, которые отплывают к южным итальянским берегам из Туниса.