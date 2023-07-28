Великобритания отклонила предложение ЕС о проведении регулярных двусторонних саммитов

Financial Times со ссылкой на источники передает, что правительство Великобритании опасается, что курс на укрепление отношений между Лондоном и Брюсселем после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС может спровоцировать недовольство депутатов правящей Консервативной партии

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании ответили отказом на предложение главы Евросовета Шарля Мишеля об углублении стратегического диалога между сторонами и проведении регулярных двусторонних саммитов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, правительство Великобритании опасается, что курс на укрепление отношений между Лондоном и Брюсселем после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза может вызвать недовольство значительной части депутатов правящей Консервативной партии, которые считают недопустимым пересмотр итогов Brexit. "У нас нет планов по новому диалогу за рамками соглашения о торговле и сотрудничестве для обсуждения торговых вопросов между Великобританией и ЕС. Мы продолжаем работать с нашими партнерами из ЕС по глобальным вопросам и решениям в отношении общих глобальных вызовов", - заявил FT представитель правительства королевства.

Тем не менее источники в ЕС полагают, что вопрос требует дополнительного обсуждения. "Настало время перевернуть страницу и начать смотреть вперед", - заявили в ЕС, добавив, что Евросоюз проводит регулярные двусторонние саммиты с другими крупными странами, которые не входят в состав сообщества, включая Китай, Японию и Турцию. В Брюсселе признают чувствительность темы, отмечая, что для организации подобных встреч нужно будет заручиться согласием всех 27 государств - членов ЕС.

Отношения после Brexit

В настоящее время отношения между Лондоном и Брюсселем регулируются посредством соглашения о торговле и сотрудничестве, которое в первую очередь посвящено взаимодействию в экономической сфере. Идея о более тесном партнерстве между сторонами изначально высказывалась бывшим премьер-министром Великобритании (2016-2019) Терезой Мэй, однако была отброшена ее преемником Борисом Джонсоном, который был одним из главных сторонников Brexit.

FT отметила, что отношения между Лондоном и Брюсселем улучшились после того, как в октябре 2022 года премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак, в результате чего в марте стороны подписали так называемую Виндзорскую концепцию, упрощающую процедуру ввоза товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства после Brexit, за исключением продукции, направляемой в Ирландию.

В то же время газета подчеркнула, что руководство Еврокомиссии (ЕК) смотрит более скептически на идею укрепления отношений между Великобританией и ЕС, нежели Мишель. Как указали источники издания, ЕК считает, что создание отдельного диалога между сторонами "не в интересах" сообщества.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года.

1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.