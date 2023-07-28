Помощник Байдена обсудил с властями Саудовской Аравии их отношения с Израилем

Джейк Салливан в ходе встречи с должностными лицами королевства затронул тему нормализации связей между Тель-Авивом и Эр-Риядом

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время поездки в Саудовскую Аравию обсудил с должностными лицами страны возможность нормализации отношений между королевством и Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источника в администрации США, "возможное соглашение о нормализации было в числе тем", которые обсуждались во время визита Салливана. Агентство отмечает, что вашингтонская администрация уже в течение многих месяцев работает над достижением соответствующих договоренностей, однако саудовская сторона пока не идет навстречу в этом вопросе.

Как сообщил ранее Белый дом, Салливан 27 июля встретился в саудовском городе Джидда с наследным принцем королевства, премьер-министром Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и другими должностными лицами. Они обсудили "двусторонние и региональные вопросы, включая инициативы по продвижению общего видения более мирного, безопасного, процветающего и стабильного Ближневосточного региона, взаимосвязанного со всем миром". Как следует из документа, Салливан также отметил, что перемирие в Йемене "сохраняется уже более 16 месяцев".

По данным Reuters, в состав американской делегации также вошел координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк. В сообщении Белого дома вопрос о нормализации связей между Саудовской Аравией и Израилем не упоминается.

Израильский президент Ицхак Герцог заявил ранее в июле, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, что его страна открыта для диалога со всеми государствами и особенно рассчитывает в перспективе прийти к нормализации отношений с Саудовской Аравией.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией. 29 декабря 2022 года в Израиле было приведено к присяге новое правительство, которое возглавил Биньямин Нетаньяху. На состоявшемся в тот же день первом заседании нового кабмина он заявил, что одной из главных задач его правительства станет "резкое расширение круга мира" между Израилем и арабскими государствами.