США намерены объявить о предоставлении Тайваню пакета военной помощи на $330 млн

По данным источников агентства Reuters, американская сторона не представит список вооружений, которые войдут в пакет

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Власти США, как ожидается, в пятницу объявят о предоставлении Тайваню пакета военной помощи примерно на $330 млн. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников, американская сторона не представит список вооружений, которые войдут в этот пакет. Они будут переданы из запасов Пентагона.

По сведениям агентства, пакет, вероятно, будет включать в себя четыре беспилотных летательных аппарата MQ-9A. Ожидается, что беспилотники будут переданы без вооружений, а также без некоторых других систем.

Министр обороны США Ллойд Остин в мае заявил, что американская сторона намерена вскоре оказать Тайваню "существенную дополнительную военную помощь". Он тогда не привел подробностей.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала Нэнси Пелоси, занимавшая тогда должность спикера Палаты представителей Конгресса США. Это третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов.