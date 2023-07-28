Бразилия отказала США в выдаче россиянина Черкасова

Причиной стало решение Верховного федерального суда латиноамериканской страны об экстрадиции обвиняемого в Россию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июля. /ТАСС/. Власти Бразилии отклонили запрос США о выдаче Вашингтону россиянина Сергея Черкасова, отбывающего наказание за подделку документов в одной из столичных тюрем. Об этом сообщает в четверг министерство юстиции и общественной безопасности южноамериканской республики.

Уточняется, что причиной отказа стал тот факт, что просьбу Черкасова о выдаче его Москве уже рассмотрел Верховный федеральный суд (STF), приостановивший экстрадицию до окончания следственных мероприятий. "Что касается запроса США, то департамент возвращения активов и международно-правового сотрудничества министерства юстиции и общественной безопасности посчитал его необоснованным в связи с тем, что в отношении обвиняемого уже имеется утвержденное решение STF об экстрадиции", - поясняет пресс-служба ведомства.

Черкасова задержали при попытке въезда по поддельным бразильским документам в Нидерланды. Как утверждается, он пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд под именем Виктор Мюллер Феррейра. В Бразилии он приговорен к 15 годам тюрьмы за подделку документов, в отношении него также продолжается расследование по подозрению в шпионаже и отмывании денег. Накануне этот срок был сокращен до пяти лет и двух месяцев, что, согласно местному законодательству, в ближайшие дни позволит россиянину начать отбывать его условно, вне пенитенциарного учреждения.

Как сообщала ранее газета "Глобу", российские следственные органы также предъявили ему обвинение в торговле наркотиками и запросили экстрадицию. Согласно решению Верховного федерального суда латиноамериканской страны, Черкасов может быть экстрадирован в Россию только по окончании следственных действий в Бразилии. Как утверждают местные СМИ, отказ США в выдаче Черкасова стал среди прочего следствием нежелания Вашингтона передать Бразилиа Алана дус Сантуса, блогера и активного сторонника экс-президента страны Жаира Болсонару, обвиняемого на родине в распространении фейковых новостей.