КНДР показала на военном параде новые боевые и разведывательные БПЛА

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. КНДР в ходе состоявшегося 27 июля военного парада в Пхеньяне продемонстрировала новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В частности, речь идет о МБР "Хвасон-17" и новой МБР "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе, которую Пхеньян, как отмечается, испытал дважды в текущем году. Во время парада беспилотники совершили демонстрационный полет.

Аналогичные БПЛА были показаны на "Выставке вооружений - 2023" в Пхеньяне, которую на этой неделе посетили лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу. Внешне они похожи на американский аппарат MQ-9 Reaper и разведывательный беспилотник Global Hawk.

Парад был проведен в рамках празднования Дня победы в Отечественной освободительной войне (Корейская война 1950-1953 годов).