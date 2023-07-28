28 июля, 01:32,
обновлено 28 июля, 02:29

КНДР показала на военном параде новые боевые и разведывательные БПЛА

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. КНДР в ходе состоявшегося 27 июля военного парада в Пхеньяне продемонстрировала новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В частности, речь идет о МБР "Хвасон-17" и новой МБР "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе, которую Пхеньян, как отмечается, испытал дважды в текущем году. Во время парада беспилотники совершили демонстрационный полет.

Аналогичные БПЛА были показаны на "Выставке вооружений - 2023" в Пхеньяне, которую на этой неделе посетили лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу. Внешне они похожи на американский аппарат MQ-9 Reaper и разведывательный беспилотник Global Hawk.

Парад был проведен в рамках празднования Дня победы в Отечественной освободительной войне (Корейская война 1950-1953 годов). 

© Информационное агентство ТАСС
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