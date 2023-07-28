Минобороны Японии считает, что военное сотрудничество России и Китая будет укрепляться

Как отметило министерство в своем ежегодном докладе "Белая книга", для РФ из-за "международной изоляции" значимость отношений с КНР в будущем может существенно возрасти

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Китай и Россия, вероятно, продолжат укреплять взаимодействие в военной сфере в свете ситуации вокруг Украины, в связи с чем Японии необходимо уделять особое внимание этому вопросу. Такой вывод содержится в опубликованном в пятницу ежегодном докладе японского министерства обороны под названием "Белая книга".

В нем утверждается, что "для России, оказавшейся в международной изоляции" из-за проведения специальной военной операции на Украине, "важность политического и военного сотрудничества с Китаем в будущем может как никогда возрасти". "Японии необходимо уделить пристальное внимание возможности дальнейшего углубления китайско-российского военного сотрудничества, в том числе на Дальнем Востоке и в Восточной Азии", - говорится в документе.

В 2023 году доклад "Белая книга" вновь содержит отдельную главу, посвященную ситуации вокруг Украины. В ней, помимо позиции Токио по этому вопросу, приводится краткий пересказ событий за время проведения СВО. Кроме того, отмечается, что предсказать дальнейшие события сейчас не представляется возможным, хотя в целом, по мнению японской стороны, нынешняя ситуация может оказать влияние на отношения КНР и США, а также на обстановку в Азии.

Новый кризис

"Международное сообщество столкнулось с величайшим послевоенным испытанием и вступило в новую эру кризиса. Кроме того, изменение баланса сил привело к межгосударственной конкуренции в политической, экономической, военной и других сферах, особенно обостряется конкуренция между США и Китаем. Международному сообществу все труднее сплотиться для решения общих задач", - отмечается в документе.

Вместе с тем японское оборонное ведомство считает, что "риски в киберпространстве и других сферах становятся все более серьезными". "Высока вероятность того, что информационная война, включая распространение дезинформации, будет вестись на регулярной основе, а гибридные методы войны, сочетающие военные и невоенные методы, будут применяться в еще большей степени", - говорится в докладе.

"Индо-Тихоокеанский регион, в котором расположена Япония, сталкивается с множеством проблем в области безопасности. В частности, вокруг Японии стремительно нарастает количество вооружений, в том числе ядерных и ракетных, и усиливается тенденция к одностороннему силовому изменению статус-кво", - заключают авторы документа.