В Японии заявили, что Китай является беспрецедентным вызовом для международного сообщества

В докладе Минобороны страны выражается обеспокоенность в связи с тем, что КНР "быстрыми темпами и на протяжении длительного времени наращивает свой оборонный бюджет"

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Внешнеполитическая позиция и военная активность Китая представляют собой "беспрецедентный и величайший стратегический вызов" для Японии и всего международного сообщества. Такая позиция изложена в опубликованном ежегодном докладе Министерства обороны Японии под названием "Белая книга".

"Внешнеполитическая позиция, военная и другие активности Китая стали предметом серьезной обеспокоенности для Японии и всего международного сообщества и представляют собой беспрецедентный и самый величайший стратегический вызов, на который Япония должна отвечать всеобъемлющей национальной мощью и в сотрудничестве с союзниками и мыслящими схоже странами", - говорится в документе. В докладе Минобороны Японии выражается обеспокоенность в связи с тем, что КНР "быстрыми темпами и на протяжении длительного времени наращивает свой оборонный бюджет, что приводит к качественному и количественному повышению ее военных способностей".

В японском оборонном ведомстве также подчеркнули, что в Индо-Тихоокеанском регионе перед Японией стоят некоторые проблемы в области безопасности. "В особенности - растущее количество вооружений, включая ядерное оружие и ракеты, в странах, окружающих Японию. А также тенденции к одностороннему изменению статус-кво при помощи силы", - говорится в докладе.

Также в докладе привычной для японской стороны критике подверглись действия Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, который обострился в сентябре 2012 года после покупки их властями Токио у частных владельцев. В Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий некоторых стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. В этот спор вовлечены КНР, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.