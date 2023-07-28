В Японии заявили, что баланс военных сил между КНР и Тайванем склоняется в сторону Пекина

Японское оборонное ведомство отметило, что мир и стабильность Тайваньского пролива являются неотъемлемыми факторами, необходимыми для безопасности международного сообщества

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Баланс военных сил между материковым Китаем и Тайванем стремительно склоняется в сторону Пекина. Такая оценка содержится в опубликованном ежегодном докладе Министерства обороны Японии под названием "Белая книга".

"Военный баланс между Китаем и Тайванем в целом <...> стремительно склоняется в сторону, благоприятную для Китая", - говорится в докладе. В японском оборонном ведомстве в то же время подчеркнули, что сравнение военных потенциалов сторон должно основываться не только на основе качественных и количественных показателей вооруженных сил и их вооружений, но и на широком наборе факторов, таких как цели и аспекты предполагаемых военных операций, уровни подготовки и готовности военнослужащих, а также на состоянии логистики.

Министерство обороны Японии отмечает, что мир и стабильность Тайваньского пролива являются неотъемлемыми факторами, необходимыми для безопасности и процветания международного сообщества. В японском оборонном ведомстве уверены, что активизация военного присутствия КНР вокруг Тайваня вызывает серьезную обеспокоенность не только у Японии, но и у всего международного сообщества.

Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывали несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов. Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны.