Япония и США намерены продолжать укреплять военное сотрудничество

В докладе Минобороны Японии, в частности, сказано, что Токио и Вашингтон будут проводить более современные и практические совместные учения

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Токио и Вашингтон продолжат укреплять военное сотрудничество, в частности в сферах воздушной и морской обороны. Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства обороны Японии под названием "Белая книга".

"Япония продолжит углублять кооперацию с США, направленную на гладкую реализацию операций альянса в различных сферах, включая космос, киберпространство и электромагнитную область. Япония активизирует сотрудничество в таких областях, как оборона в воздухе и на море, противодействие подводным лодкам <...>, разведка и сбор данных, логистическая поддержка", - говорится в документе. Подчеркивается, что развитие оборонного сотрудничества с США будет продвигаться в рамках новой стратегии национальной безопасности Японии, принятой правительством в конце прошлого года.

В докладе Минобороны Японии отмечается, что Токио и Вашингтон будут проводить более современные и практические совместные учения.

Как ранее сообщил ТАСС представитель Минобороны, в докладе этого года формулировки по России, КНР, КНДР и сотрудничеству с США несколько изменились по сравнению с прошлым годом, поскольку "Белая книга" 2023 года писалась на основе и с учетом новой стратегии национальной безопасности Японии. В целом же направленность риторики японского оборонного ведомства по этим темам осталась неизменной.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указано на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.