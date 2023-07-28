Япония считает, что действия КНДР несут неминуемую угрозу

По мнению японского оборонного ведомства, они существенно подрывают мир, стабильность и безопасность в Азиатском регионе и на планете в целом

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Минобороны Японии считает, что КНДР совершенствует свои ракетные и ядерные технологии, а участившиеся испытания несут еще более серьезную угрозу для Токио, чем когда-либо. Об этом говорится в опубликованном в пятницу ежегодном докладе ведомства под названием "Белая книга".

"В последние годы Северная Корея неоднократно запускала баллистические и другие ракеты с беспрецедентно высокой частотой. Кроме того, она концентрируется на совершенствовании своих ядерных и ракетных технологий. Например, она неоднократно запускала баллистические ракеты, летевшие по нестандартным траекториям, и ракеты, которые, как утверждалось, были гиперзвуковыми, а также занимается внедрением крылатых ракет большой дальности, которые планируется оснащать тактическим ядерным оружием", - отмечается в документе.

По мнению оборонного ведомства, такие действия "представляют собой еще более серьезную и неминуемую угрозу национальной безопасности Японии, чем когда-либо, а также существенно подрывают мир, стабильность и безопасность" в Азиатском регионе и на планете в целом.

КНДР с начала года провела 14 ракетных запусков. В частности, по сообщениям из Пхеньяна, была испытана новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе. Использование таких двигателей, в отличие от жидкостных, которыми оснащены имеющиеся у КНДР межконтинентальные ракеты, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить носители в боеготовном состоянии, что дает возможность применять их для ответного удара на большую дальность.