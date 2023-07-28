Глава МИД Новой Зеландии исключила присоединение Веллингтона к партнерству AUKUS

Нанаия Махута также сдержанно отнеслась к перспективам участия страны в неядерных инициативах альянса, включающих обмен "передовыми технологиями" с Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами

СИДНЕЙ, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута исключила возможность присоединения страны к альянсу AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США).

"Мы не рассматриваем возможность присоединения к AUKUS", - заявила Махута, выступая перед журналистами в Веллингтоне.

Министр также сдержанно отнеслась к перспективам участия Новой Зеландии в неядерных инициативах альянса, включающих обмен "передовыми технологиями" с Австралией, Великобританией и США. Она отметила, что "на официальном уровне [новозеландское] правительство лишь изучает, как могло бы выглядеть участие Веллингтона в [некоторых проектах] AUKUS".

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что, хотя "позиция Веллингтона в отношении любых ядерных технологий остается неизменной, в конечном счете он открыт для продолжения разговора" об участии в AUKUS. "Ядерные технологии попадают под запрет, обусловленный существующими соглашениями, однако в оборонной сфере мы открыты для переговоров с партнерами AUKUS и готовы обсуждать, как может выглядеть участие Новой Зеландии в некоторых проектах альянса", - сказал он, отметив, что "никаких официальных предложений Веллингтону пока не поступало". Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военный альянс AUKUS готов принять Новую Зеландию в качестве нового "надежного партнера", двери для которого "очень широко открыты".

США сформировали в 2021 году альянс AUKUS с Австралией и Великобританией. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение некоторых совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.