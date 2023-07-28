Главы МИД Индии и Японии обсудили укрепление военно-технического сотрудничества стран

Министры подчеркнули, что сотрудничество Нью-Дели и Токио играет ключевую роль в гарантировании свободы, открытости и благосостояния Индо-Тихоокеанского региона

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Индии и Японии Субраманьям Джайшанкар и Ёсимаса Хаяси обсудили на встрече в Нью-Дели развитие военно-технического сотрудничества двух стран. Об этом сообщил МИД Индии.

Встреча состоялась в четверг вечером в индийской столице, куда Хаяси прибыл накануне с двухдневным визитом.

"Министры обсудили потенциальные сферы сотрудничества в новейших технологиях, в том числе в производстве полупроводников, а также обеспечение устойчивых цепочек поставок, технологии публичной цифровой инфраструктуры. Они выразили удовлетворение укреплением взаимодействия в сфере обороны и безопасности в том числе регулярными совместными учениями и контактами между руководством трех родов войск. В этом контексте они обсудили пути укрепления военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении МИД Индии.

Главы МИД двух стран также обсудили международные и региональные вопросы. В частности, они подчеркнули, что сотрудничество Нью-Дели и Токио играет ключевую роль в гарантировании "свободы, открытости и благосостояния Индо-Тихоокеанского региона".