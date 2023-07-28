В Японии прокомментировали пребывание делегаций России и Китая на торжествах в КНДР

По словам генерального секретаря японского кабмина Хирокадзу Мацуно, Токио собирает и анализирует всю информацию о военной политике Пхеньяна, включая сотрудничество с Пекином и Москвой

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Японии собирает информацию об участии делегаций России и Китая в состоявшихся накануне торжествах в Пхеньяне. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы с большой заинтересованностью собираем и анализируем всю информацию о военной политике Северной Кореи, в том числе о ее сотрудничестве с Китаем и Россией", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать пребывание в КНДР делегаций РФ и КНР. По словам генсека японского кабинета министров, Пхеньян демонстрирует стремление к последовательному укреплению своего военного потенциала. "Япония намерена в связи с этим тщательно следить за ситуацией в сотрудничестве с США и Южной Кореей", - отметил Мацуно.

В Пхеньяне 27 июля состоялись праздничные мероприятия и военный парад по случаю 70-летия победы в Отечественной освободительной войне (Корейская война 1950-1953 годов). В торжествах приняли участие российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и делегация из КНР под руководством заместителя главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна.