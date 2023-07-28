Президент Бурунди поблагодарил Россию за поддержку в Совбезе ООН

Эварист Ндайишимийе обратил внимание, что страна давно поддерживает отношения с РФ в здравоохранении, образовании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе выразил благодарность России за ее поддержку в Совете Безопасности ООН.

"Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить российское правительство и народ за поддержку Бурунди в то время, когда мы столкнулись с несправедливыми санкциями Запада, но благодаря России Совбез ООН не смог ввести эти санкции, - сказал президент в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. - Бурунди постепенно восстанавливается благодаря взаимной поддержке вашей великой страны. Поэтому я очень доволен состоянием наших отношений".

Он обратил внимание, что Бурунди давно поддерживает отношения с Россией в здравоохранении, образовании. По словам президента, много студентов-врачей из республики учатся в России, а сейчас развиваются и другие области сотрудничества, в том числе энергетика. "В частности, мы уже подписали дорожную карту по атомной энергетике между Россией и правительством Бурунди, а также в области права, оборонной сферы и социального обеспечения. Таким образом, это поистине исторические отношения", - добавил Ндайишимийе.