Бурунди может стать страной с развитой экономикой к 2060 году

Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе отметил, что в стране строится необходимая транспортная инфраструктура

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Бурунди к 2060 году способна войти в список экономически развитых стран мира. Об этом заявил президент Бурунди Эварист Ндайишимийе в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"По нашим прогнозам, Бурунди могла бы стать страной с развивающейся экономикой к 2040 году и развитой страной к 2060 году, в том числе за счет привлечения инвестиций", - сказал глава государства.

Ндайишимийе отметил, что властям Бурунди необходимо способствовать развитию социально-экономической сферы страны. "Мы смогли обеспечить продовольственную безопасность, сегодня более 90% населения страны обеспечены продовольствием. При этом развитие сельского хозяйства и животноводства не требует капитальных затрат водных ресурсов, - сказал он. - Но у нас есть определенный дефицит удобрений".

Президент также указал, что в стране строится необходимая транспортная инфраструктура, "в частности, железная дорога из Дар-эс-Салама (Танзания - прим. ТАСС) в Бужумбуру".