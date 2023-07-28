Президент Бурунди назвал Африку богатым континентом

Эварист Ндайишимийе отметил, что мнение о бедности Африки является всеобщим заблуждением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Мнение о бедности Африки отражает всеобщее заблуждение, на самом деле это богатый континент. Об этом заявил президент Бурунди Эварист Ндайишимийе в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Африку я никогда не назвал бы бедной, это всеобщее заблуждение. Напротив, это очень богатый континент", - сказал он.

Ндайишимийе отметил, что Бурунди с 2020 года вышла на международную и региональную арену, усилилась роль страны в Африке, "Африканский союз укрепил региональные механизмы для поиска решений развития". "Недавно была создана Африканская континентальная зона свободной торговли. Мы также ценим роль субрегиональных организаций в регионе", - добавил он.

Президент подчеркнул, что государства Африки также должны "вносить и свой вклад в развитие всего человечества". Кроме того, он указал на то, что региональные организации продолжат развиваться, "пока в них будут присутствовать африканские страны". "Например, Восточноафриканское сообщество (ВАС) находится в процессе перехода к политической федерации", - констатировал Ндайишимийе.

По словам главы государства, создание общих рынков и таможенных союзов "будет способствовать единению африканских народов". "Это торговое сотрудничество направлено на расширение африканского рынка. Я очень надеюсь, что наше видение станет реальностью в ближайшем будущем", - заключил он.