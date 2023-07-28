Австралия готова оказать Соломоновым Островам помощь в создании собственной армии

Глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз отметил, что поддержка Канберры могла бы включать "оружие и снаряжение"

СИДНЕЙ, 28 июля. /ТАСС/. Австралия готова помочь Соломоновым Островам создать собственную армию и оснастить ее техникой и оружием. Об этом сообщил глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз.

По словам министра, власти Австралии готовы встретиться с правительством Соломоновых Островов и "посмотреть, что им нужно, основываясь на принятых ими решениях о создании собственных сил обороны". "Мы бы оказали [Хониаре] всю возможную помощь", - сказал Марлз, отметив, что поддержка Канберры могла бы включать "оружие и снаряжение".

"Мы помогаем странам Тихоокеанского региона с оборудованием и снаряжением для вооруженных сил, и я говорил об этом премьер-министру [Соломоновых Островов Манассе] Согаваре. У Австралии большой опыт подготовки и поддержки вооруженных сил стран региона, <…> мы знаем, как это делать, и понимаем, какой должна быть такая помощь", - сказал он, подчеркнув, что Канберра "очень заинтересована в том, чтобы предоставить ее Соломоновым Островам". "Такое предложение от Хониары было бы воспринято нами с энтузиазмом", - добавил Марлз.

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой также заявил, что Канберра остается "основным партнером Соломоновых Островов в области безопасности и готова заполнить пробелы в их защите". "Обучение и оснащение - это два основных направления, в которых мы уже сотрудничаем с Соломоновыми Островами, помогая им обеспечивать безопасность на море. Если они хотят создать собственные силы обороны, мы готовы помочь", - заключил он.

Активизация сотрудничества Австралии и Соломоновых Островов последовала за заявлением главы австралийского правительства Энтони Альбанезе о пересмотре принципов взаимоотношений с островными странами региона и "возвращении в них уважения". Также Канберра заявила о своей готовности быть "предпочтительным партнером" соседних государств, оказывая помощь "без всяких условий". Это решение австралийских властей прозвучало после того, как Соломоновы Острова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Китаем, значительно нарастившим дипломатическую активность в регионе. Договор с Пекином, подписанный в июне 2022 года, стал предметом резкой критики и беспокойства со стороны Австралии, Новой Зеландии и США, которые заявили, что у соглашения имеются потенциальные последствия с точки зрения региональной безопасности.