МИД Таджикистана назвал акции с сожжением Корана оскорбительными для мусульман

В министерстве подчеркнули, что осуждают все проявления "нетерпимости, экстремизма и терроризма, враждебности, войны и конфликтов"

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Акции с осквернением Корана, которые прошли в Швеции и Дании, являются оскорбительными для мусульман мира и провоцируют межрелигиозный конфликт. Об этом ТАСС заявили в МИД Таджикистана.

"Осквернение священного Корана является оскорблением чувств всех мусульман мира и сеет раздор в обществе, провоцируя межрелигиозный конфликт", - сообщили в ведомстве.

В МИД отметили, что осуждают "любое проявление нетерпимости, экстремизма и терроризма, враждебности, войны и конфликтов". "Всегда выступаем за конструктивный диалог цивилизаций", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Это произошло в день, когда мусульмане всего мира отмечали один из главных религиозных праздников Ид аль-Адха (в Таджикистане он называется Иди Курбон). На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля Момика пинал священную книгу, но не сжег ее.

25 июля представители праворадикальной группы "Датские патриоты" в Копенгагене сожгли Коран перед зданиями посольств Египта и Турции, а днем ранее - у посольства Ирака. Еще одну подобную акцию провели 21 июля.