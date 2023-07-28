МИД Франции считает, что ситуация с госпереворотом в Нигере обратима

По мнению министра иностранных дел Катрин Колонна, из ситуации можно выйти, если мятежники прислушаются к международному сообществу

ТАСС, 28 июля. Франция считает, что нынешнее положение дел в Нигере, где ранее от власти был отстранен президент Мохамед Базума, не является "окончательным" для страны. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление министра иностранных дел Катрин Колонна.

"Я говорю о попытке государственного переворота, потому что мы не считаем [нынешнее] положение дел окончательным", - заявила министр, указав, что из ситуации возможно найти выход, "если ответственные за эту попытку [госпереворота] прислушаются к сигналам международного сообщества".

По словам министра, французский президент Эмманюэль Макрон несколько раз разговаривал с нигерским коллегой, который "сообщил, что пребывает в добром здравии".

Ранее Министерство иностранных дел Франции выступило с осуждением действий мятежников в Нигере и призвало освободить президента страны и его семью.

Мятежники объявили вечером 26 июля об отстранении Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики и приостановке действия конституции. Они также образовали Национальный совет спасения родины, который взял на себя всю полноту власти. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.