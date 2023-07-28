СМИ: Китай, Россия и КНДР сталкиваются с общими угрозами со стороны США

Соединенные Штаты наращивают провокационную и опасную военную деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а их содействие в расширении НАТО на восток привело к кризису на Украине, пишет газета Global Times

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Китай, Россия и КНДР сталкиваются с угрозами со стороны США в зоне Корейского полуострова, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, в целом ситуация сходна с периодом перед началом Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом пишет газета Global Times, ссылаясь на мнение китайских экспертов.

"Китай, Россия и Северная Корея сталкиваются с давлением и угрозами со стороны возглавляемого США военного альянса на Корейском полуострове, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, и такого рода ситуация похожа на ситуацию в мире в 1950-х годах", - пишет издание. Совместно отмечая годовщину окончания этого конфликта, "три страны посылают сильный сигнал о том, что США должны извлечь уроки из своего опыта на полуострове и избегать повторения ошибок, которые в конечном итоге принесут трагедию миру и нанесут огромный ущерб национальной мощи США", отмечается в тексте.

Китайская газета напоминает, что в четверг лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на праздничном представлении в честь 70-летия годовщины победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов вместе с китайской партийно-государственной делегацией во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном и российской военной делегацией во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. "Китай и Россия направляют высокопоставленные делегации для участия в мероприятиях в Пхеньяне, что свидетельствует о единстве и традиционной дружбе между китайским, российским и северокорейским народами", - приводит газета мнение эксперта по проблемам Корейского полуострова Ляонинского отделения Китайской академии общественных наук Лю Чао.

"США, которые вторглись в Северную Корею в 1950 году и потерпели огромное поражение после серии сражений с китайскими народными добровольцами около 70 лет назад, в настоящее время наращивают свою провокационную и опасную военную деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Корейский полуостров и Тайваньский пролив, их действия по продвижению расширения НАТО на восток разрушили структуру безопасности в Европе и стали причиной ужасного продолжающегося кризиса на Украине, поэтому китайские аналитики призвали США извлечь серьезные уроки из истории и прекратить свои покушения на [международное] право, чтобы избежать потенциальной опасности новых конфликтов", - отмечает Global Times.

"Китайская военная сила намного больше, чем 70 лет назад, а США потерпели неудачу в то время, несмотря на подавляющее военное преимущество. Если США спровоцируют еще один конфликт сегодня, они наверняка понесут гораздо большие потери", - убежден профессор Института гуманистических и социальных наук Университета Яньбянь Ли Цзунсюнь, мнение которого также излагает издание.