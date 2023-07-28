Глава Пентагона заявил, что Австралия и США обеспокоены поведением Китая в регионе

Глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз в свою очередь отметил, что будущее мира становится "все более сложным и непредсказуемым"

СИДНЕЙ, 28 июля. /ТАСС/. Австралия и США обеспокоены попытками Китая подорвать создание безопасного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона. Такое заявление сделал в пятницу министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами по итогам встречи со своим австралийским коллегой Ричардом Марлзом в Брисбене.

"Наши страны [США и Австралия] обеспокоены попытками Китайской Народной Республики отойти от принципов [безопасности в регионе]. Мы видим давление, которое Пекин оказывает в районах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также здесь, в юго-западной части Тихого океана, и продолжим поддерживать наших союзников и партнеров, защищающих себя от агрессивного преследования", - заявил Остин, выступление которого транслировалось в эфире радиостанции ABC.

Марлз в свою очередь отметил, что будущее мира становится "все более сложным и непредсказуемым". "Глобальный порядок, основанный на правилах, находится под угрозой в Восточной Европе и испытывает серьезное давление здесь, в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал он, не уточнив, однако, от кого именно исходят угрозы и давление.

Встреча глав оборонных ведомств Австралии и США проходит в Брисбене в рамках 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате "два плюс два" (AUSMIN). Планируется, что основные переговоры пройдут 29 июля, а до них состоятся встречи министров обороны и глав внешнеполитических ведомств Австралии и США. Ожидается, что основными вопросами консультаций станут усиление роли КНР в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, переход к зеленой энергетике и последствия изменения климата.

Австралия впервые с 2019 года принимает у себя ежегодные консультации AUSMIN. Переговоры проходят на фоне масштабных военных учений Talisman Sabre на севере Австралии, в которых в этом году принимают участие более 30 тыс. военнослужащих из 13 стран.