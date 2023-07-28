Президент Грузии назвала провокацией РФ прибытие в Батуми лайнера из Сочи

Саломе Зурабишвили считает, что Россия блокирует транспортировку зерна и якобы препятствует движению в Черном море

ТБИЛИСИ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала российской провокацией прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи, что вызвало протесты среди граждан.

"Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию - посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером", - написала Зурабишвили в Twitter. Также она утверждала, что Россия блокирует транспортировку зерна и якобы препятствует движению в Черном море.

Вечером в четверг более сотни граждан Грузии собрались в Батуми на пристани с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Недовольство граждан вызвали, в том числе комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. Одна из российских гражданок, в частности, сказала местному телеканалу, что Россия освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Протест длился примерно час, после чего лайнер покинул причал.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что лайнер из Сочи направляется в Батуми. Агентство морского транспорта Грузии 25 июля опубликовало заявление, в котором пояснило, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, ходит под флагом Палау, обслуживает турецкую круизную компанию и войдет в батумский порт из турецкого Трабзона. Судовладельческая компания, как отметили в агентстве, зарегистрирована на Сейшельских Островах и не находится под санкциями.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, на борту лайнера находятся 850 туристов из России и Турции.