Госдеп предписал американским служащим и их семьям покинуть Гаити

Причиной стала обострившаяся ситуация в стране, отметили в посольстве США в Гаити

ГАВАНА, 28 июля. /ТАСС/. Госдепартамент предписал американским государственным служащим и членам их семей покинуть Гаити из-за обострившейся ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства США в Гаити.

"Не посещайте Гаити из-за [участившихся случаев] похищения людей, преступности, гражданских беспорядков и плохой инфраструктуры здравоохранения. 27 июля 2023 года Госдепартамент распорядился об отъезде госслужащих США, не связанных с чрезвычайными ситуациями, и членов [их] семей. Граждане США, находящиеся на Гаити, должны как можно скорее покинуть страну", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал Telesur со ссылкой на данные местной правозащитной организации информировал, что число убийств в Гаити в период с января по июнь возросло до 600, число похищений людей - до 271. Как отмечает телеканал, сейчас вооруженные банды контролируют более 80% столицы и укрепляют свои позиции в других регионах.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Значительную силу на острове составляют различные вооруженные группировки.

Совет Безопасности ООН уже рассматривал осенью 2022 года возможность отправки вооруженной миссии в Гаити, однако страны организации не проявили к этой инициативе интереса. Секретариат ООН не хочет создавать миссию самостоятельно, потому что к миротворцам организации в Гаити сохраняется плохое отношение из-за их роли в начале первой эпидемии холеры в 2010 году. Миротворцев ООН также обвиняли в сексуальной эксплуатации населения. 6 июля Гутерриш по итогам визита в Гаити призвал к созданию миссии по обеспечению безопасности, которая не будет связана с ООН.