WP: США не пригласят Путина на саммит АТЭС в Калифорнии

По информации газеты, Белый дом также решил не допустить до участия в мероприятии главу администрации Гонконга Джона Ли

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Власти США не намерены приглашать президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) в ноябре. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц.

По словам чиновников, Путин, в отношении которого в 2022 году ввели санкции и которому в целом запрещен въезд в США, "не будет допущен на саммит АТЭС", если только не будет получено разрешение.

По сведениям газеты, Белый дом решил не допустить до участия в саммите и главу администрации Гонконга Джона Ли. В отношении него и некоторых других должностных лиц КНР Вашингтон ранее ввел санкции.

В публикации приводятся слова представителя Белого дома. "Мы рассчитываем на участие всех делегаций из стран АТЭС в соответствии с американскими законами и нормами", - отметил он.

Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил журналистам издания, что такой подход властей США "нарушает нормы АТЭС" и "нарушает обязательства, взятые США на себя".

Саммит АТЭС пройдет в ноябре в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.