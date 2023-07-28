Китайские военные летчики заявили о готовности сражаться в реальных боях

Командир одного из подразделений китайских ВВС старший полковник Чжан Хун, в частности, сказал, что его подразделение "теперь владеет мощным оружием и должно поддерживать дух старшего поколения, будучи авангардом в крупных миссиях и отказываясь сдаваться"

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Летчики китайских Военно-воздушных сил заявляют о готовности к реальным боевым действиям. Об этом пишет газета Global Times, рассказывая о мероприятиях Дня открытых дверей ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и авиационной выставке, которые проходят в Чанчуне (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай).

Как пишет издание, "в 70-ю годовщину победы в войне за сопротивление агрессии США и помощь Корее (Корейская война 1950-1953 годов - прим. ТАСС) личный состав героического подразделения китайских Военно-воздушных сил, которое вышло победителем в войне, поклялся быть готовым к бою".

Особое внимание посетителей выставки авиационной техники, отмечает газета, привлек истребитель МиГ-15бис, который поставлялся из Советского Союза в начале 50-х годов прошлого века и "завоевал большие почести и славу в противовоздушной обороне родины во время войны сопротивления агрессии США и помощи Корее благодаря своим выдающимся характеристикам".

Оружие и техника продолжают совершенствоваться, но решающим фактором на войне являются люди, приводит газета мнение командира одного из подразделений китайских ВВС старшего полковника Чжан Хуна. Чжан Хун, в частности, сказал, что его подразделение "теперь владеет мощным оружием и должно поддерживать дух старшего поколения, будучи авангардом в крупных миссиях и отказываясь сдаваться".

"Хотя нам еще предстоит увидеть настоящие бои, мы готовы сражаться в любое время. Мы практиковали тактику и полетную выучку бесчисленное количество раз в наших сердцах", - подчеркнул Чжан Хун.