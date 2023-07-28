28 июля, 06:18

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Грузия установят стратегическое партнерство

Председатель КНР отметил, что за последний 31 год страны укрепили политическое взаимное доверие и добились успехов в сотрудничестве в различных областях

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Китай и Грузия объявят об установлении отношений стратегического партнерства. Об этом, как передает новостной канал CGTN, заявил в Чэнду (провинция Сычуань) председатель КНР Си Цзиньпин.

"Во время визита [премьер-министра Грузии Ираклия] Гарибашвили обе стороны выступят с совместным заявлением и объявят об установлении китайско-грузинского стратегического партнерства", - излагает слова главы китайского государства телеканал. Принимая это за новую отправную точку, сказал Си Цзиньпин, Китай и Грузия должны планировать двусторонние отношения со стратегической и долгосрочной точки зрения, содействовать прочному и устойчивому развитию стратегического партнерства и придать импульс развитию и возрождению обеих стран.

Си Цзиньпин также отметил, что за последний 31 год, прошедший с момента установления дипломатических отношений, Китай и Грузия укрепили политическое взаимное доверие и добились успехов в сотрудничестве в различных областях.

Премьер-министр Грузии прибыл в Сычуань, чтобы присутствовать на открытии 31-й летней Универсиады. 

Теги:
ГрузияКитайСи Цзиньпин
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