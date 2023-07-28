В ФРГ проводят более 100 расследований из-за нападений на экоактивистов Letzte Generation

Как сообщила радиостанция RBB, 70 дел еще не завершены

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. В Германии ведется свыше 100 расследований в отношении водителей или прохожих из-за нападений на активистов радикального экологического движения "Последнее поколение" (Letzte Generation). Об этом сообщила радиостанция RBB.

Согласно данным, полученным из 47 городов ФРГ, в общей сложности по состоянию на 20 июля ведется не менее 142 расследований по фактам нападения на экоактивистов, при этом 99 только в Берлине. В большинстве случаев речь идет о нападениях, другие правонарушения включают принуждение и оскорбление. Как указывает RBB, 70 дел еще не завершены, по 2 запрошены уголовные постановления.

Во всех случаях прокуратура Берлина проверяет, можно ли также квалифицировать акты нападения как самооборону. Однако пока ни один случай не был расценен подобным образом. Эксперты предполагают, что множество аналогичных инцидентов не были зарегистрированы.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости за проезд в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения.

Представители Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. Из-за акций радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях участники движения неоднократно портили произведения искусства. Согласно данным МВД Германии, с начала 2022 года участники движения Letzte Generation совершили 580 противоправных деяний, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности. Глава ведомства Нэнси Фезер отмечала, что "для защиты климата действия экоактивистов совершенно бесполезны". В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Берлина находятся порядка 2 тыс. дел в отношении экоактивистов Letzte Generation.