Bloomberg: Индия и Бразилия не хотят быстрого расширения БРИКС

В частности, по данным агентства, власти Бразилии не хотят расширения объединения отчасти из-за опасений, что БРИКС будет выступать "противовесом Вашингтону и ЕС"

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и планируют обсудить возможное расширение на саммите, который пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц этих стран.

По его данным, Индия хочет разработать строгие планы относительно того, как и когда другие страны могут присоединиться к БРИКС без формального вступления в группу. Власти Бразилии не хотят расширения объединения отчасти из-за опасений, что БРИКС будет выступать "противовесом Вашингтону и ЕС", уточняет агентство.

Ранее шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал информировал, что около 30 государств проявляют сейчас интерес к вступлению в БРИКС, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. Индийская газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что на саммите в Йоханнесбурге в БРИКС будут приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

ЮАР председательствует в текущем году в БРИКС. С наступлением 2024 года председательство переходит к России.