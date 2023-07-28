28 июля, 08:00

МИД КНР сообщил, что поддерживает сотрудничество с Россией

Официальный представитель ведомства Мао Нин заявила, что ее страна выступает против односторонних санкций

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Китай продолжает поддерживать экономическое сотрудничество с Россией и выступает против односторонних санкций. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай продолжает поддерживать торгово-экономическое сотрудничество с другими странами, в том числе с Россией, на основе равенства и взаимной выгоды. КНР также традиционно выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не одобренных Советом Безопасности [ООН]", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин также подчеркнула, что "китайско-российское сотрудничество не направлено против третьих стран и не подлежит вмешательству со стороны третьих стран". 

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