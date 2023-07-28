СБУ заявила об усилении мер кибербезопасности из-за прибытия в Белоруссию ЧВК "Вагнер"

Согласно заявлению ведомства, группа "Вагнер" якобы контролирует хакерские группы и медиа, которые вызывают опасения в спецслужбе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с вооруженными силами страны усилит меры для обеспечения кибербезопасности в граничащих с Белоруссией регионах. Поводом для этого в спецслужбе назвали прибытие в республику группы "Вагнер".

"Кибердепартамент СБУ совместно с [командованием] ООС ВСУ [Операция объединенных сил Вооруженных сил Украины] усилит сотрудничество для противодействия угрозам в северной оперативной зоне, которые связаны с передислокацией подразделений ЧВК "Вагнер" в Белоруссию", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

По утверждению СБУ, группа "Вагнер" якобы контролирует хакерские группы и медиа, которые вызывают опасения в спецслужбе.

Минобороны Белоруссии 20 июля сообщало, что военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают выполнение учебно-боевых задач на расположенном вблизи белорусско-польской границы полигоне "Брестский". До этого в оборонном ведомстве информировали, что бойцы "Вагнера" участвуют в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области. Аналогичные мероприятия проходят и с подразделениями Внутренних войск МВД Белоруссии.

Ранее в Минске информировали, что белорусским военным ведомством и руководством компании выработан план взаимодействия на ближайшую перспективу. Численность прибывших в республику бойцов ЧВК "Вагнер" белорусская сторона не уточняет.