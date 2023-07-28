В МИД КНР отметили, что новый японский оборонный документ создает напряженность в регионе

Официальный представитель дипведомства Мао Нин заявила, что он "грубо вмешивается во внутренние дела Китая"

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Выпущенный Министерством обороны Японии ежегодный доклад под названием "Белая книга" вмешивается во внутренние дела Китая и создает напряженность в регионе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Новый японский оборонный документ грубо вмешивается во внутренние дела Китая, умышленно искажая нормальное развитие Китаем своей национальной обороны, а также проведение им военно-морских и военно-воздушных мероприятий, намеренно преувеличивая так называемую китайскую угрозу и создавая напряженность в регионе", - подчеркнула она.

В опубликованной ранее "Белой книге" Минобороны Японии назвало внешнеполитическую позицию и военную активность Китая "беспрецедентным и величайшим стратегическим вызовом" для Японии и всего международного сообщества.

Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, который обострился в сентябре 2012 года после их покупки властями Токио у частных владельцев. В Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий нескольких стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. В этот спор вовлечены КНР, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.