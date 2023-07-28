Южная Корея и США провели совместные учения авиации с участием истребителей F-35A и F-16

Тренировки прошли в рамках программы Buddy Squadron

СЕУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Южной Кореи и США провели совместные учения с участием истребителей F-35A и F-16 для улучшения слаженности в работе. Об этом сообщил представитель Военно-воздушных сил Республики Корея.

"Участие наших [Южной Кореи] истребителей F-35A предоставило возможность в ходе учений укрепить тактику и совместимость истребителей четвертого и пятого поколения с силами США", - приводит слова южнокорейского пилота F-35A агентство Yonhap.

Пятидневные маневры в рамках программы Buddy Squadron начались в понедельник в 17-м истребительном авиакрыле, базирующемся в городе Чхончжу, в 112 км от Сеула. Отмечается, что F-35A в учениях были задействованы впервые.

Buddy Squadron - программа по совместным учениям и тренировкам ВВС Республики Корея и ВВС США, которая позволяет обмениваться опытом, налаживать доверие и укреплять сотрудничество в военной сфере.

Предыдущие совместные маневры авиации Южной Кореей и США прошли 13 июля. В них участвовал американский стратегический бомбардировщик B-52H.