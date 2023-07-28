В Белоруссии подтвердили миротворческий потенциал для урегулирования ситуации на Украине

Глава МИД страны Сергей Алейник отметил, что пока "предпосылок для нормализации обстановки в регионе и в мире в целом в ближайшей и среднесрочной перспективе не просматривается"

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Белоруссия сохраняет миротворческий потенциал для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на семинаре с главами белорусских диппредставительств.

"Главным дестабилизирующим фактором не только в региональном, но и в глобальном масштабе по-прежнему является конфликт на Украине. Мы видим, что Запад во главе с США сохраняет курс на продолжение боевых действий, накачку региона оружием и пока не готов к прекращению конфликта и началу мирного процесса", - цитирует министра агентство БелТА. По его словам, в то же время растет количество миротворческих инициатив. "Наша страна также сохраняет свой миротворческий потенциал в этом исключительно важном вопросе, в первую очередь благодаря личной роли главы нашего государства", - сказал Алейник.

Он подчеркнул, что в этих условиях необходимо максимально использовать и акцентировать этот фактор во всех внешнеполитических контактах, которые ведут дипломаты.

Министр подчеркнул, что Белоруссия фактически находится в эпицентре геополитического противостояния со всеми вытекающими рисками и последствиями. "С сожалением можно констатировать, что на текущем этапе предпосылок для нормализации обстановки в регионе и в мире в целом в ближайшей и среднесрочной перспективе не просматривается", - заключил глава ведомства.