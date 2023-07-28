28 июля, 09:14

Глава МИД Белоруссии назвал приоритетом географическую диверсификацию дипломатии

Сергей Алейник напомнил, что в 2024 году в стране начинается новый электоральный цикл, в ходе которого изберут депутатов парламента и местных советов различных уровней

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Географическая диверсификация деятельности на внешнеполитическом и внешнеэкономическом направлениях, минимизация ущерба от санкций, опора на союзников являются приоритетами для белорусских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на семинаре с главами диппредставительств республики.

"В условиях непрекращающегося западного прессинга наши приоритеты очевидны. Это дальнейшая географическая диверсификация нашей работы на внешнеполитическом и внешнеэкономическом направлениях, противодействие многоплановому давлению западных стран, минимизация ущерба от санкций для экономики нашей страны, укрепление безопасности и отстаивание всего комплекса наших интересов на внешнем контуре, - цитирует его агентство БелТА. Он подчеркнул, что при этом Минск будет опираться "на союзников, стратегических, традиционных и новых партнеров на евразийском пространстве". Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Минск видит ясные перспективы наращивания сотрудничества со странами Востока и Юга.

Алейник напомнил, что в 2024 году в республике начинается новый электоральный цикл, в ходе которого изберут депутатов парламента и местных советов различных уровней. Он добавил, что, в соответствии с новым Избирательным кодексом Белоруссии, участки для голосования за рубежом не образуются, однако дипломаты должны безукоризненно провести внешнеполитическое сопровождение этого процесса. 

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БелоруссияАлейник, Сергей Федорович
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