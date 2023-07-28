В Дании планируются связанные с сожжением священных писаний четыре акции

Полиция Копенгагена сообщила, что не ожидает большого числа участников

СТОКГОЛЬМ, 28 июля. /ТАСС/. Четыре демонстрации, связанные с сожжением священных писаний, запланированы в пятницу в Копенгагене. Об этом сообщает газета Dagens nyheter.

В частности, две акции проведут представители праворадикальной группы "Датские патриоты": одну перед зданием Исламской религиозной общины и другую - в северо-восточном пригороде Тингбьерг. Ранее активисты группы сожгли Коран перед зданиями посольств Египта, Турции и Ирака.

Еще одна демонстрация планируется перед посольством Ирака, организаторы намерены "выступить с критикой ислама". Четвертая манифестация пройдет перед дворцом Кристиансборг, где располагаются парламент, канцелярия премьер-министра и Верховный суд. Цель акции - протест против "сожжения священного Корана".

Полиция Копенгагена сообщила, что не ожидает большого числа участников. В течение последней недели подобные демонстрации проходили практически каждый день и, по данным стражей порядка, обошлись без инцидентов.