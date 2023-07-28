Президент Буркина-Фасо считает, что роль России и Африки в борьбе с нацизмом замалчивается

Ибрагим Траоре заявил, что РФ сыграла ведущую роль в освобождении мира от нацизма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия сыграла ведущую роль в освобождении мира от нацизма, это часто замалчивается. Об этом заявил президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

"Россия принесла большие жертвы, чтобы освободить от нацизма Европу и мир в ходе Второй мировой войны. У нас одна и та же история", - подчеркнул он. Траоре указал, что во многом роль Африки и России в борьбе с нацизмом была забыта и замалчивается. "Мы забытые народы мира. И мы сейчас здесь, чтобы говорить о будущем наших стран, о том, что будет завтра в мире, к которому мы стремимся и в котором не будет вмешательства в наши внутренние дела", - сказал он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.