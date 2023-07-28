AP: президент Нигера не намерен подавать в отставку после переворота

По данным агентства, переговоры продолжаются

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Президент Нигера Мохамед Базум не намерен подавать в отставку после переворота, переговоры продолжаются. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, близкий к президенту.

Агентство при этом указывает, что неизвестно, кто участвует в обсуждениях, и какой у них характер. По оценке агентства, кто управляет страной по состоянию на пятницу, непонятно. Мятежники не выдвинули своего лидера, а Базум отказывается подавать в отставку.

По утверждению AP, в четверг в столице Нигера Ниамее на фоне внутриполитических событий прошла демонстрация. Несколько сотен человек скандировали слова поддержки группы "Вагнер" и размахивали российскими флагами. Также они подожгли несколько машин и разграбили штаб-квартиру партии президента. "Долой французов! Мы теперь будем сотрудничать с Россией", - сказал один из участников акции Омар Исака, чьи слова приводит агентство,

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что в Вашингтоне беспокоятся, что новые лидеры Нигера могут обратиться за помощью к России вместо США. Нигер может отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами, несмотря на то что в марте 2023 года госсекретарь Энтони Блинкен посетил страну и объявил о гуманитарной помощи в $150 млн, "чтобы продемонстрировать преимущества выбора в пользу США".

Мятежники объявили вечером 26 июля об отстранении с поста президента Нигера Мохамеда Базума, закрытии границ республики и приостановке действия конституции. Они также образовали Национальный совет спасения родины, который взял на себя всю полноту власти. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил, что Россия считает необходимым восстановить в Нигере конституционный порядок.