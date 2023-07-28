Правительство Молдавии одобрило законопроект об изменении возврата НДС в Гагаузии

Как сообщил глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, предприниматели Гагаузии, которые пользуются правом возмещения НДС, получают эти средства из госбюджета, а собираемые в автономии налоги там и остаются

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект о внесении поправок в Налоговой кодекс Молдавии, согласно которым возврат НДС для предпринимателей Гагаузии будет идти из средств бюджета автономии, а не республики.

"Одобрить законопроект предполагающий возврат НДС предпринимателям Гагаузии из местного бюджета, а не из национального публичного бюджета", - говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

С предложением обсудить эти поправки ранее выступил парламент Молдавии, который контролирует поддерживающая президента Майю Санду Партия действия и солидарности. Как пояснил глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, в настоящий момент предприниматели Гагаузии, которые пользуются правом возмещения НДС, получают эти средства из госбюджета, а собираемые в автономии налоги там и остаются.

Народное собрание Гагаузии на специальном заседании призвало парламент Молдавии отозвать инициативу о сокращении бюджета автономии. Партия социалистов Молдавии раскритиковала идею правящей партии, назвав ее местью за избрание главой автономии Евгении Гуцул, которую выдвинула партия "Шор". После ее победы на выборах конфликт региона с центром обострился. Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Несмотря на это, Гуцул вступила в должность 19 июля, высшее руководство Молдавии отказалось посетить ее инаугурацию.