Президент Эритреи предложил создать план сотрудничества РФ и Африки к следующему саммиту

Как отметил Исайяс Афеворки, "должна быть четкая стратегия, в которую был бы включен ряд планов по каждому сектору промышленности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Эритрея предлагает разработать стратегию сотрудничества России с африканскими странами по конкретным сферам к следующему саммиту. Об этом заявил президент Эритреи Исайяс Афеворки на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

"Я бы предложил создание механизма для того, чтобы разработать документ, в котором бы была наша стратегия и развитие стратегического партнерства между Российской Федерацией и Африканским континентом. Эта стратегия не должна быть какой-то общей основой для партнерства, нам нужно перейти к конкретным сферам сотрудничества", - сказал он.

"Возможно, мы можем провести следующий саммит, например, в следующем году, и к этому моменту у нас должна быть четкая стратегия, в которую был бы включен ряд планов по каждому сектору промышленности, а также крайние сроки реализации", - продолжил Афеворки.