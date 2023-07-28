В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв

Погиб один человек

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате взрыва, по предварительным данным, гранаты в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

"Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одесском Доме профсоюзов. <...> В результате погиб человек", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой.

2 мая 2014 года радикалы из "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) напали на палаточный городок на Куликовом поле, где активисты "антимайдана" собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате всех, кого удалось изначально задержать, оправдали.

После трагедии здание закрыли. Через некоторое время в нем начали ремонтные работы, которые не завершены до сих пор. Как сообщали местные СМИ, власти планировали открыть там деловой центр.