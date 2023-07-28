ФРГ поставила Украине еще шесть ЗСУ Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним

Кроме того, Берлин отправил Киеву 10 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 5 машин пограничной службы, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 13 разведывательных беспилотников Vector

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине 6 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и свыше 15 тыс. боеприпасов к ним, 13 разведывательных беспилотников Vector, а также более 2,5 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, ФРГ отправила Украине 10 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 5 машин пограничной службы, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 8 машин скорой помощи и 8 стоматологических стерилизаторов.

О новом пакете помощи, который включает 25 старых танков Leopard 1 и 40 бронемашин Marder, было объявлено во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Стоимость нового пакета - €700 млн. Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. В предыдущий раз о новом пакете военной поддержки Берлин объявлял в мае.